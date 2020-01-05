5G布建加速 台股聚焦相關供應鏈

（中央社記者吳家豪台北5日電）隨著年度科技盛事CES展7日將開展，投信指出，預期5G應用等商機將逐漸擄獲市場目光；半導體高階進程進展與5G相關推展，都將成為推動台股科技相關產業持續成長的重要動力來源。

美股4大指數續創新高，科技股領漲，支撐3日台股跳空開高，盤中最高來到12197.64點、再創波段新高，但市場傳出美軍空襲等消息影響，指數一度翻黑，尾盤權值股守穩，終場加權指數上漲9.95點，收在12110.43點，成交值新台幣1927.76億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際市場多空消息紛雜，讓3日原本開高的台股大洗三溫暖，盤中震盪逾百點。不過，受惠於台灣科技產業中長期成長趨勢不變，2020年頭兩個交易日台股累計大漲逾百點，反映出台股淡季不淡效應延續。

廖哲宏表示，受惠庫存調整告終、5G手機滲透率走揚帶動許多零組件產值提升，企業對於今年展望相對樂觀。從今年科技產業預估能見度來看，產能吃緊狀況可望延續，這對第1季向來是傳統淡季的科技產業來說難能可貴。

展望後市，廖哲宏認為，包括5G和手機相關題材都將延續去年議題，今年第1季半導體淡季不淡現象明顯，美國消費性電子展（CES）新產品趨勢有機會成為今年的新亮點。另一方面，近期拉貨回補力道明顯，也將支撐科技股延續去年的主流趨勢不變，可留意先前修正的個股及報價上漲的產業。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，半導體高階進程進展與5G相關推展，都將成為推動台股科技相關產業持續成長的重要動力來源，包括iPhone新款將加速改變蘋概相關產業供應鏈的進展、Mini LED（次毫米發光二極體）相關以及遊戲產業相關受惠族群，都有表現機會。

日盛小而美基金經理人林佳興表示，目前台股加權指數仍守在各均線之上，中多格局仍不變，不過短線上需消化套牢賣壓，預期短線將在高檔震盪，5G相關應用仍是產業主要焦點。

林佳興指出，年度科技盛事CES展將開展，預期5G應用等商機將逐漸擄獲市場目光；華為遭禁令後急需擴大本身產品優勢與特殊性，發展5G為策略之一，IC設計廠與手機廠商也加速開發，且手機檢測廠已看到2020年5G手機將明顯放量，半導體、零組件、封測全面受惠，各國爭相投入有望提高5G手機滲透率。

林佳興分析，因為5G滲透率的提升，印刷電路板（PCB）將迎來數倍的潛在商機，PCB隨著5G材料、疊購、規格升級，台系業者受惠高階伺服器、5G基地台與5G手機需求帶動產品組合優化，營運動能可望提升。（編輯：黃國倫）1090105