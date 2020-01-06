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強強聯手 明泰公開收購仲琦股權達1億股

最新更新：2020/01/06 22:59

（中央社記者潘智義台北6日電）網通設備廠明泰科技與仲琦科技強強聯手，明泰將藉由投資仲琦擴大產品出海口，明泰今天發布重大訊息指出，已公開收購仲琦1億股；加計認購仲琦私募股權，將取得過半股權及董事席次。

仲琦及明泰在網通產業深耕多年，仲琦在Cable網路深具技術及品牌優勢，而明泰發展乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控、毫米波雷達等，但一直未投入Cable網路技術。藉由此次策略性股權投資，明泰可望透過仲琦品牌通路，擴大既有設計代工產品出海口。

明泰指出，此次公開收購仲琦科技普通股，參與應賣的仲琦科技普通股約14萬835張（1億4083萬5945股），遠高於實際成交數量10萬張（1億股）。

去年12月12日明泰宣布，董事會決議雙管齊下，除參與認購仲琦科技私募現增普通股外，也將透過公開收購增加對仲琦持股。

其中，認購仲琦科技私募現增普通股，達1億股，每股價格新台幣16.11元，投資金額16.11億元；公開收購上限為1億股，每股收購價格為32元。如完全實現，兩者合計等同明泰約持有仲琦過半股權，將可取得董事席次。（編輯：林孟汝）1090106

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