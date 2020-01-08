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jpp-KY完成併購法商 晉身空巴第一階供應商

最新更新：2020/01/08 18:48

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）機構件供應商jpp-KY今天公告，其孫公司以297萬到350萬歐元間併購法商SPEM AERO SAS，並已完成簽約儀式，將透過這項併購案晉身空中巴士第一階供應商。

jpp-KY今天代孫公司Jinpao Europe SAS公告，以現金收購法商SPEM AERO SAS，交易總價款約297萬歐元到350萬歐元。

SPEM AERO SAS 是法國空中巴士合格的第一階供應商，專攻航太高階零件表面處理技術，原屬於ADB、LUTEC的上游廠商，產品分布在航太和高鐵等領域，主要客戶包括AIRBUS、SAFRAN、NEXTER、ALSTOM、THALES等大型法國企業。

公司指出，此次收購為擴大歐洲事業規模，發揮經營綜效，提升集團整體競爭力，併購後可掌握法國航太零組件關鍵製程、整合上下游，晉身空中巴士第一階供應商。

公告指出，Jpp-KY去年11月6日董事會決議通過法國孫公司歐洲經寶投資收購SPEM AERO SAS，並在去年11月14日簽署股權買賣合約，最終在法國當地時間今年1月7日完成交易。（編輯：林孟汝）1090108

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