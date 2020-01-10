台積電2019年第4季營收衝破3000億元 表現超預期

台積電2019年12月業績滑落，為3個月新低。不過，2019年第4季營收表現仍優於預期，首度突破3000億元關卡，達3172.37億元，創下單季歷史新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹10日電）台積電去年12月業績滑落，營收新台幣1033.13億元，為3個月新低。不過，去年第4季營收表現仍優於預期，首度突破3000億元關卡，達3172.37億元，創下單季歷史新高。

受新台幣升值與工作天數減少影響，台積電去年12月業績滑落，不過在客戶需求強勁下，出貨暢旺，台積電營收維持1000億元以上水準，達1033.13億元，月減4.2%，年增率15%。

台積電去年第4季營收達3172.37億元，超越原訂3121億至3152億元目標，季增8.25%，並改寫單季歷史新高紀錄；台積電去年總營收約1.07兆元，成長3.7%，同創歷史新高。

法人認為，智慧手機與高效運算需求強勁，7奈米製程出貨暢旺，是推升台積電去年第4季及全年業績攀高的主要動力。

台積電預計16日召開法人說明會，將公布108年第4季財務報告及109年第1季業績展望。

法人預期，第1季為蘋果（Apple）傳統備貨淡季，不過，今年第1季在聯發科與超微（AMD）需求強勁支撐下，台積電營運表現可望淡季不淡，有機會較去年第4季持平表現，維持在營運高檔水準。

受惠5G與高效運算需求強勁成長，法人看好，台積電7奈米製程業績可望持續成長，5奈米製程也將量產挹注業績，今年總營收將可高度成長達15%至20%水準，續創歷史新高紀錄。（編輯：張良知）1090110