電信三雄去年EPS獲利王 台灣大續蟬聯

（中央社記者江明晏台北10日電）5G競標持續延燒，電信三雄今天公布去年財報，台灣大哥大每股盈餘4.51元，贏過中華電信的4.23元和遠傳電信的2.68元，而台灣大和遠傳均超標財測，中華電則連2年財測未達標。

台灣大哥大今天公布去年自結合併營收新台幣1244.2億元，營業利益171.9億元，稅後淨利為124.8億元，稅後每股盈餘（EPS）4.51元，12月單月EPS為0.31元。

台灣大說明，去年度整體合併營收年成長5%，受惠於momo電子商務營收持續成長。電信業務方面，雲端服務、物聯網及資訊與通訊業務營收也維持良好動能；此外，藉由推動數位匯流案以增加產品差異化，並期許提升客戶貢獻度，獲利部分，台灣大致力於多角化經營有成，全年合計momo與有線電視營業利益年增12%；電信方面因成本費用的合理化，第4季電信營業利益表現持穩。整體而言，全年合併營業利益及稅後淨利皆達成財測目標。

中華電信今天公布12月及全年自結營收概況，12月每股盈餘為0.32元，單月表現為電信三雄最佳，去年全年合併自結營收2075.2億元；營業淨利為407億元；稅前淨利417.8億元；歸屬於母公司業主淨利為328.1億元，累計每股盈餘4.23元，低於全年財測4.4元的目標，而這也是中華電連續兩年未能達成財測目標。

但中華電總經理郭水義先前解釋，這幾年全球電信業者，都面對市場成熟飽和、積極尋找新興服務的狀況，過程中難免有盈餘下滑趨勢，但中華電這2到3年訂目標的方式是「取法乎上」，財測都是相對有挑戰性，從這個角度來看，會比較公平。

遠傳電信12月合併總營收為71.2億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為23.19億元與6.83億元，12月單月每股盈餘 （EPS）為0.21元，較去年同期成長148%，每股盈餘 （EPS）連續3個月正成長。

去年全年，遠傳合併總營收為838.66億元，合併EBITDA與稅後淨利為291.52億元與87.35億元；自結稅後每股盈餘 （EPS）為2.68元，全年EPS財測達成率為103%。

遠傳表示，數位轉型效益持續發酵，在桃園市智慧路燈、海巡署智慧型監視系統等政府、大型企業合作案挹注下，12月新經濟營收成長力道持續揚升，較去年同期成長46%，其中資通訊業務營收年成長幅度高達77%，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加456%、物聯網收入年成長率高達792%。縱觀2019年，全年度新經濟營收年成長率高達21%，新經濟營收占比更從2018年的10%提升至13%。（編輯：黃國倫）1090110