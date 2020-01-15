康舒二階段投資建廠計畫 5年擬砸65億元

（中央社記者韓婷婷台北15日電）新金寶集團今天舉行尾牙，集團董事長許勝雄看好今年景氣回升的機會，旗下康舒科技也將在未來5年在淡水興建大樓擴產，總投資額估逾新台幣65億元，康舒今年營運成長則力拚雙位數成長。

新金寶集團尾牙今日晚上登場，今年尾牙以「布局東南亞 贏遍全世界」為主題，在南港展覽館席開435桌，包含集團旗下金寶、康舒、泰金寶等共4000多名員工一同共襄盛舉。

許勝雄認為，隨著全球經濟回溫，今年台灣經濟成長是可以被期待的，在全球布局的策略下，集團在台灣、泰國、越南等地都有投資建廠計劃，今年資本支出相對大，其中台灣投資建廠以康舒為主。

康舒總經理高青山表示，為因應中美貿易戰風險及配合客戶需求，且秉持根留台灣、布局全球的企業策略，康舒積極加入「歡迎台商回台投資行動方案」，將在台灣啟動「金蛋」及「風華再現」二階段投資建廠計畫。

高青山表示，第一階段的金蛋計劃將於2020年1月22日動土，興建淡水新大樓，預計於2021年底前完工投產；屆時將全面導入智慧化生產線，加入貢獻營收及獲利水準的行列，預估總投資額約25億元。

另外，去年受火災影響的現有舊廠區產能已陸續補回，也計畫在第1階段的新廠區投產後，拆除重建，預計可在2023年風華再現，投入量產，總投資額估40億元，2階段總投資額約65億元。

高青山表示，走過波動2019年，在消費及工業電源2大產品穩健成長且綠色新能源事業布局逐步開花結果下，年營收205.84億，年成長9.9%，是近4年精實紮根，營收再度重回200億大關。

展望2020年，高青山表示，包括5G、AI、工業4.0只有要新的變化，新的GPU、高運算功能等對於電源廠而言就有新機會，預期今年營運成長動能可望優於去年，主要來自大型工業伺服器、通訊及電信電源、新能源事業的太陽能發電及智慧電網等產品。

康舒表示，今年預期消費性電源業績將持續增長，終端應用如智慧家庭、電競、IoT、監控系統等，市場日益擴大；工業用電源則因為邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧、大數據應用與電動汽機車的普及化快速成長，大幅帶動市場規模與客戶訂單需求。

燃料電池電源部分，隨著國際重要客戶在全球市占率快速攀升，康舒計畫在台擴增產能，帶動硬體電源產品業績逐年攀高。（編輯：黃國倫）1090115