台商留意 歐盟已通過將制裁租稅黑名單國家

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）關注最新國際反避稅趨勢，安侯建業（KPMG台灣所）提醒，2019年底歐盟已通過將對租稅黑名單國家進行制裁，包括台商常用的薩摩亞公司目前也在黑名單之列，可能遭到提高權利金扣繳稅率等制裁措施。

世界各國近年戮力合作打擊跨國企業避稅，在反避稅趨勢下，過去慣有「租稅天堂」之稱的開曼、英屬維京群島（BVI）、百慕達等地也紛紛棄械投降，不再容許空殼公司，要求業者加強當地公司的經濟實質；歐盟也不定時公布更新「稅務不合作國家名單」（俗稱黑名單）。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副總林棠妮表示，2019年底，歐盟已確定通過將對租稅黑名單國家進行制裁，歐盟各國須在2020年底前，實施最少一項以上制裁措施；台商常用的薩摩亞公司，目前也在黑名單之列，急需儘作出因應對策。

歐盟通過的具體制裁措施包括，對給付黑名單國的權利金或服務費用，實施更高的扣繳稅率；否准企業給付黑名單國相關地區的費用；加強對黑名單國子公司實施受控外國公司條款（CFC）；否准豁免自黑名單國相關地區取得的股利收入等。

林棠妮指出，此外，歐盟現階段也正密切觀察各國或各地區採取的「海外所得免稅制度」，以打擊跨國企業雙重不課稅的情形，包括香港等國的海外所得免稅制度，都在監察名單之列。

另一方面，開曼、BVI、百慕達等地，2019年初紛紛推出經濟實質法，要求於當地註冊、並擁有稅務居民身份的企業，必須具備「經濟實質」，且要進行年度申報，說明企業狀況。

林棠妮提醒，百慕達的經濟實質遵循申報需於2020年6月30日完成，早於BVI及開曼期限的12月31日，因此，有採用百慕達公司的台商，須注意及時進行相關準備工作。（編輯：林孟汝）1090115