仁寶今年拚5G與AI 估CPU缺貨到年底

（中央社記者潘智義台北16日電）仁寶電腦總經理翁宗斌今天表示，今年力拚5G、人工智慧（AI）產品，因中央處理器（CPU）今年缺貨恐到年底，超乎預期，今年筆電出貨只要持平就好，穿戴裝置可望大幅成長。

翁宗斌在旺年會記者會指出，生產5G模組已獲中移動等兩家中國大陸電信營運商訂單，並應用AI改善流程；應用到醫藥產業則有AI腦波測試，與醫院合作利用AI偵測癌細胞，透過AI搭配大數據擴大服務。

另外，翁宗斌表示，結合AI新領域，投入醫療領域包括幹細胞、癌細胞免疫系統、腦部偵測，移動超音波，台灣的日照中心有70%軟體來自仁寶。

他說，中央處理器（CPU）今年缺貨到年底，超過每一個人的預期，國際數據資訊公司（IDC）調查，去年筆電出貨較前年成長2.8%，預期今年出貨年減5%，因此仁寶今年筆電出貨能持平就好，既然CPU缺貨，就多出高階產品。

他說，仁寶2019年整體出貨量較2018年成長近12%，達9200萬台，營收新台幣9804億元，雙創歷史新高，以產品區分，個人電腦（PC）出貨排名第一，伺服器、手持式裝置、車電、物聯網（IoT）均大幅成長，去年車電產品開始獲利，今年還會再成長。

說到車用電子產品，他解釋，雖來自2線品牌訂單，但有新產品可望直接合作，包括通訊模組，感應器；網通產品部分，除以前併華寶，旗下還有智易，仁寶生產模組可與兩家公司配合，加上5G模組，也可配合其他廠商，做為5G整體架構。

他認為，初期拿下5G產品訂單量不大，但以後客戶會陸續下單，明年或後年才會擴量，現階段主要是與客戶建立良好的供貨關係。

5G行動通訊第一階段競標金額創全球最高紀錄，仁寶電腦董事長許勝雄今天表示，5G決標金額太高，政府應將標金拿來做5G公共建設，並讓5家電信營運商共用資源。

5G第一階段競標今天上午飆出全球新天價，總標金為新台幣1380.81億元，突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元；最熱門的頻段3.5GHz得標金為1364.33億元，單位取得價值再創全球紀錄。

許勝雄在仁寶旺年會記者會直言，5G競標決標金額太高，恐壓縮營運商獲利空間，並轉嫁給消費者，因為羊毛出在羊身上。決標金額比預期高出1100多億元，政府應將錢用於偏遠地區5G行動通訊投資，減少營運商建置成長，並由5家業者共用資源。（編輯：趙蔚蘭）1090116