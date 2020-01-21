微星受惠板卡規格升級 法人估平均售價走揚

（中央社記者吳家豪台北21日電）投顧法人表示，電競大廠微星受惠於主機板及顯示卡硬體規格升級，將有助於今年提升平均售價，看好微星2020年營收及獲利將創新高，維持買進評等，目標價上修到110元。

投顧法人指出，微星2019年第4季毛利率雖受匯率影響，但第4季稅後每股盈餘仍達1.85元，2019年全年稅後每股盈餘6.91元；去年初微星受清理顯示卡庫存利空影響，2019年合併營收仍連續7年創新高，獲利僅小幅年減4.4%。

投顧表示，隨著未來5G環境形成，高畫質及高幀數的影像傳輸需求上升，而PCIe 4.0傳輸介面規格雖已於2017年推出，但因4G環境下PCIe 3.0 X16即可應付，未來進入5G環境的傳輸速率上升，相對應硬體規格也將提升。

隨著超微（AMD）及輝達（Nvidia）新款繪圖處理器皆支援PCIe 4.0，投顧認為主機板及顯示卡廠商也將陸續提升硬體規格，故預期2020年微星的平均售價將獲得提升。

投顧看好微星2020年營收及獲利將創新高，預估今年每股盈餘約8.42元，且具殖利率題材，本益比可達13倍，維持「買進」評等，目標價從95元上修到110元。（編輯：鄭雪文）1090121