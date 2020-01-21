更多編輯台推薦新聞：
影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜
國際

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看
生活

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

貿易局勢轉佳風險債走揚 高收益債最吸金

最新更新：2020/01/21 13:04

（中央社記者韓婷婷台北21日電）美中貿易情勢轉佳以及美國最新經濟數據良好，市場情緒樂觀，帶動風險性債券走揚，其中，高收益債最吸金；法人預期，農曆年間整體利率水準於低檔區間震盪的環境下，有利於債市的表現。

觀察過去一週債券市場資金流向，根據美銀美林引述EPFR的資料顯示，包含投資級企業債、新興債和高收益債等三大主要債市上週皆迎來資金淨流入，其中，投資級債與新興市場債淨流入金額均較前一週略為下滑，高收益債市淨流入資金則較前一週成長3倍，呼應市場轉佳的風險情緒。

安聯投信指出，美中兩國日前正式簽署第一階段貿易協議，然而，對於第二階段簽署時程雙方皆較為保守，市場審慎樂觀；上週包括美國、歐洲市場高收益債與投資級債市皆有不錯漲幅，相較之下，避險債券表現較為疲軟，全球及美國政府債券指數單週皆小幅下跌，做為市場風險情緒指標的美國10年期公債殖利率單週則維持平盤，收於1.82%。

第一金投信表示，殖利率方面，主要央行上半年預料仍將維持低利率和資金寬鬆的環境，加上通膨亦未顯著上升，緩慢的經濟復甦不致於讓央行急於展開升息循環。美國10年期公債殖利率將維持區間震盪格局，短期預估區間介於1.5%至2.0%。整體利率水準於低檔區間震盪的環境下，有利於債市的表現。

信用債市方面，近期市場偏好情緒加溫，加上預期Fed維持寬鬆政策不變，整體債市環境仍良好，全球低利、負利環境下，追求收益的資金買盤仍持續進入美信用債市，投資等級債與高收益債利差仍有收斂空間。惟風險意識亦須提升，建議配置於較高品質的債種。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，觀察各式資產在過去表現，短年期高收益債在Fed沒有升息，甚至是降息的期間，往往有較同級資產更佳的表現。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，伴隨基本面持續改善，加上美國聯準會可能暫緩降息，今年殖利率緩升的機率也隨之攀升，預計收益將成為債券主要的報酬來源，故相對看好信用債券後市，惟目前處於景氣循環後期，建議投資人需關注企業體質變化，往信用評等較高的債券靠攏。（編輯：郭萍英）1090121

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報