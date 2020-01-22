武漢肺炎掀防疫潮 經長：口罩供應充分

（中央社記者廖禹揚台北22日電）武漢肺炎疫情蔓延，台灣出現首例境外移入確診個案，經濟部長沈榮津今天表示，已請電商、超商等通路確認口罩既有供給量及價格，掌握生產廠商狀況，目前確認可充分供應國人；此外，武漢台商尚未有停工、停產狀況。

武漢肺炎在中國確診病例已突破400例，並釀9人死亡。中央流行疫情指揮中心21日晚間也宣布，一名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎；時值農曆春節假期，如何抑止病毒傳播成為亞洲各地區關注議題，推升口罩銷量。

經濟部長沈榮津今天出席活動受訪表示，在國內口罩供應上，已請商業司及工業局分別就需求面及生產面進行盤點，掌握各通路供給量、價格，以及製造商生產狀況，目前確認供給充足。

沈榮津表示，武漢為科技重鎮，當地約有61件台商投資案、投資額約1800億元，主要為記憶體、面板相關業者，目前掌握台商都未停工、停產，現階段尚未提出需要政府協助要求，經濟部會持續追蹤，隨時掌握狀況並提供協助。

中國武漢去年12月爆發不明原因肺炎，病原體經判定為新型冠狀病毒，疫情已蔓延至北京、深圳、上海等地，泰國、日本、南韓、美國也出現確診病例。疾管署21日提升武漢旅遊建議至第三級警告，如非必要應避免前往當地。（編輯：楊玫寧）1090122