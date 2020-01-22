二期風場640.5億重新招標 台電放寬投標資格

（中央社記者廖禹揚台北22日電）台電二期風場歷經多次流標，今天第6度上網公告招標，預算調高為新台幣640.5億元，並將投標資格放寬為曾從事發電工程業者也可參與投標，以增加吸引廠商投標誘因。

位於彰化外海的台電二期離岸風場，先前因廠商反映預算太低、風險太高等因素而5度流標。台電今天再次上網公告招標，將預算由先前的612億元調高至640.5億元。

台電發言人徐造華表示，廠商對預算的確有一些建議，台電內部考量預算額度限制及合理性後，衡酌提高採購金額；同時放寬投標資格，從必須要有離岸風電實績，放寬為從事發電工程業者也可擔任主投標者，讓剛踏入離岸風電業的中鋼、台船、中鼎等國內領導廠商也能參與，但團隊內必須包括具離岸風電工程相關實績廠商。

徐造華透露，招標資格調整，的確吸引新團隊前來洽詢，目前已與4個團隊洽商，但實際投標狀況仍待開標才能確認。

根據招標公告，本次招標規劃在2月26日開標。徐造華說，若廠商需要更長備標期，並正式來文要求，台電會視情況酌以延長。

台電2座離岸風場中，一期示範風場裝置容量約110MW，將在今年底試運發電，二期離岸風場預計2024年併網，裝置容量達300MW。（編輯：楊玫寧）1090122