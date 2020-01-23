日商搶攻服務業 三井董事長：台灣非常值得期待

（中央社記者廖禹揚、林孟汝台北23日電）看好台商回流等商機，日商紛紛來台插旗，2019年全年累計投資逾12億美元，其中服務業就占了394件，搶攻零售、餐飲市場，頻頻在台加碼投資的三井不動產董事長下町一朗表示，「台灣非常值得期待」。

2018年日本來台投資金額高達15.2億美元（約新台幣456億元），衝上2007年以來的新高，經濟部表示，金額較高是因為當年伊藤忠跟樂天網銀投資案金額較大；而觀察近10年來的投資型態，已從已從往年的製造業為主，擴及服務業等產業，投資行為更加多元活躍。

2019年全年日商來台投資件數有434件，總金額為12億7095萬3000美元，其中製造業雖僅有40件，但因有日立斥資新台幣57.81億取得永大21.78%股權、Macnica砸13.44億元，拿下安馳科技5成股權等大案，總金額約新台幣250億元。

而在服務業部分，經濟部指出，歷年來都是以批發零售為大宗，住宿餐飲其次，2019年全年件數有394件之多，總金額雖僅有3億3973萬1000美元，但其中住宿餐飲投資額有增加狀況，例如壽司郎、橫濱八景島、JR東日本鐵道集團來台進行觀光業相關投資或增資。金融服務相對較少，以投資台灣創投公司再轉投資新創事業為主。

經濟部官員分析，國人赴日旅遊持續熱絡，會帶動商品偏好及使用習慣，可能也是吸引日商來台搶攻零售、餐飲市場的因素之一；而去年開始受美中貿易戰影響，台商積極在台投資，預期也將帶動就業、薪資所得上漲，為國人消費力道增添動能，不排除也是外資來台投資零售業的誘因之一。

以農曆春節前動土的高鐵台南站特定區興建的購物商城MITSUI OUTLET PARK為例，三井不動產集團自2013年進軍台灣以來，持續在新北市林口、台中港特定區、台北市南港、台南市高鐵特定區、台中市東區插旗，已累計5座OUTLET、商場，投資台灣動作頻頻。

雖然三井集團不願說明在台總投資額，但以最早在2016年1月開店的新北市林口OUTLET業績來看，2019年營收為70億元，但同年開幕的台中港OUTLET，首年業績就衝上53億元，營收表現令人側目。

「台灣的市場其實並不小」，下町一朗對中央社記者說，台灣面積與日本國內的九州差不多，擁有與近畿地方差不多的人口數，是個人口密度相當高的國家。

尤其，下町說，雖然有美中貿易經濟摩擦以及中國的經濟發展開始趨緩等不確定的因素，但是台灣半導體業可以直接接單、加上台商回流及風力發電等持續有利因素，台灣國內的景氣有持續回升跡象，非常值得期待。

他強調，若有與日本複合式商場品牌「LaLaport」大小需求一致、適合購物中心的土地，三井還是會想繼續投資。但因為台灣的土地地價偏高，會增加投資的難易度，所以大部分時候三井會選擇以租地的方式來做事業投資。

商研院商業發展與策略研究所所長黃兆仁接受中央社記者訪問時指出，台灣在人文歷史背景、消費者習慣與法治環境上，都是與日本最相似的市場，因此一直是日本零售業擴展海外據點的首選地，在台灣找出成功經營模式後，再進一步往中國大陸及東南亞市場延伸。

黃兆仁並指出，千禧年世代消費習慣與過去大不相同，三井挾著數位消費、偏好分析等先進數位工具，以及與國際連結、招商優勢，在台灣北、中、南交通節點上打造結合購物中心、商用不動產的大型購物中心，對台灣本土業者也是一大刺激，國內業者勢必要強化數位技術、國際鏈結、跨文化消費者習慣等能力，才能與外商競爭、合作。

黃兆仁預期，隨著台日近期攜手開拓第三地市場的策略推動，將會再帶動更多日本業者來台設點，再與台灣業者、人才合作打入其他國市場的案例。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090123