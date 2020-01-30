虹揚提前備貨降低疫情衝擊 今年看好車用太陽能

（中央社記者江明晏台北30日電）二極體廠虹揚-KY在中國揚州設廠，因1月提前備貨，估延後開工的影響還在可控範圍，董事長方丁玉表示，看好今年車用和太陽能出貨放量，營收、獲利將優於去年。

武漢肺炎延燒，虹揚-KY在揚州的工廠預計2月10日開工，因過年前已增加生產，至少多備貨半個月存貨，加上外包工占10%左右，7成以山西為主，因此復工狀況應不會受到影響，但後續出貨還要看交通狀況是否延誤或異常。

虹揚-KY今天發表對2020年的展望，全力布局TVS保護元件、節能元件及車用整流元件與金氧半場效電晶體（MOSFET）整流產品等產品領域。

虹揚-KY董事長方丁玉表示，過往兩年受限於中國太陽能產業政策調整與美中貿易戰的全球性經濟因素影響，二極體產業均受到不小衝擊。不過去年第4季開始，整體經濟環境逐漸回溫，虹揚-KY的營收表現明顯提升。

因2018年遭逢太陽能取消補貼、2019年中美貿易戰，虹揚-KY營運遭逢谷底，方丁玉表示，雖然外在變數仍多，但仍看好車用和太陽能出貨放量，今年營收、獲利一定會優於去年，今年有機會賺錢。

虹揚-KY發言人程御峰表示， 2019年第4季明顯感受到產業有回溫的趨勢，連帶營收方面也有正面提升，看好太陽能模組將逐步更新。虹揚-KY去年營收占比大陽能約占35%、車用2%，其他如消費性電子、充電器、工控；車用部分預估今年有機會達到10%。

方丁玉表示，太陽能二極體向來為虹揚-KY的產品強項之一，去年第4季營收回穩，2020年將持續穩定供貨；另外是積極布局新產品領域，包括推出TVS保護元件、節能元件及車用整流元件、MOSFET整流產品等，希望更擴大產品供應面，在2020年帶動營運表現。（編輯：張良知）1090130