武漢肺炎延燒 星展縮小台灣今年GDP升幅預測

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）星展銀行（DBS）今天發布最新報告，2020年台灣經濟成長率原本將由2%預估值上調至2.5%至3%區間，但近期武漢肺炎疫情延燒，對經濟帶來全新風險，預估全年經濟成長率僅微幅上調至2.3%。

星展銀行今天針對新型冠狀病毒（武漢肺炎）為台灣帶來的全新風險發布相關研究報告，同時公布2020年台灣經濟成長率預測。

星展指出，截至30日為止，台灣已有9例確診案例，金融市場對此第一時間反應負面，台股30日開紅盤重挫逾5%，新台幣也由30.1元兌1美元重貶至30.3元兌1美元，疫情將對台灣經濟同時帶來直接及間接影響。

在直接影響方面，星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，疫情將直接衝擊消費、觀光產業，因為民眾將減少戶外活動、國內外旅遊機會，動盪的金融市場表現也將對消費信心造成影響．但相對衝擊不至於太大。

馬鐵英指出，因為在疫情爆發前，去年8月中國已宣布禁止台灣自由行，使中國旅客占整體比重由3成滑落至1成，台灣在武漢肺炎爆發後，旅行社也暫停出團到中國旅遊，推估這是台灣目前武漢肺炎確診案例仍少於泰國、新加坡及香港的原因之一。

同時，受惠稅改、年金改革及經濟復甦，馬鐵英說，2018年以來中央政府已有小幅財政賸餘，政府財政在必要時，仍有足夠空間可祭出刺激措施支撐內需經濟活動；今年1月總統大選，總統蔡英文連任、民進黨勝選，也有助國內各項政策繼續推行。

至於間接影響，馬鐵英認為，疫情可能造成中國經濟下行或中國相關供應鏈中斷，間接影響到台灣經濟，後續需要密切關注。

星展集團分析，中國仍是台灣最大的出口市場，占比達4成，中國經濟若轉弱，可能再次威脅到台灣近期的出口表現，同時，中國依然是台商最大的海外製造據點，僅管近兩年台商產能部分回流台灣，但中國因武漢肺炎疫情拉長春節假期，工廠關閉，生產、運輸活動的停滯，無疑仍會傷害台商在中國產能。

有關經濟成長預測，星展表示，在武漢肺炎爆發前，台灣經濟正處於穩定復甦軌道，去年第4季經濟成長率3.4%，優於預期，全年經濟成長率2.7%，為亞洲四小龍之冠；受惠轉單效應、電子產品進入成長週期，投資信心回升，內需及出口都呈現復甦。

星展本次仍上修2020年台灣經濟成長率預測，原本要從上次預測的2%，上修至2.5%至3%，但因武漢肺炎帶來的不確定性，決定縮小調升幅度，預測2020年台灣經濟成長率為2.3%。（編輯：林淑媛）1090131