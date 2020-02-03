更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／防疫照顧假我家適用嗎 請假QA一次看
生活

武漢肺炎／防疫照顧假我家適用嗎 請假QA一次看

誤將台灣納入中國地圖 紐西蘭獨立媒體致歉
國際

誤將台灣納入中國地圖 紐西蘭獨立媒體致歉

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

武漢肺炎衝擊觀光股續挫 美食-KY亮燈跌停

最新更新：2020/02/03 12:51

（中央社記者吳家豪台北3日電）武漢肺炎疫情延燒，台股半年線盤中失而復得，觀光股仍續挫，飯店和餐飲股包括六福、晶華和國賓跌幅約2%，主通路在中國的美食-KY則直接打入跌停。

武漢肺炎疫情擴散，中國政府宣布延後開工日，加上民眾防疫意識提高、減少外出，恐影響旅行、飯店和餐飲業者的2月業績，近期相關個股表現低迷。

旅行社股雄獅盤中重挫逾8.4%，來到65.1元；鳳凰跌幅超過2.7%，來到35.45元。餐飲股王瓦城盤中跌幅逾2.5%，來到246元；王品跌幅超過5.2%，報66.7元。

主要市場在中國的美食-KY旗下有85度Ｃ，先前公告中國大陸市場約1/4門市將延後開業日期，今天股價開盤直接亮燈跌停至92.7元，成交量超過600張。

凱基投顧分析，過去SARS的經驗顯示，疫情的高峰期（一般指確認病例增量）到頂、而非疫情完全消退後，股市便會開始回穩，預期近期股市反映應有的修正後，將會呈現弱勢整理格局，3月開始有機會重回漲勢。

類股方面，凱基投顧認為生技醫療（包含口罩相關）、清潔等是明顯受益者，但反映時間較短；至於短期直接的利空產業包括航空、觀光、百貨、餐飲、電子通路等。（編輯：楊凱翔）1090203

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報