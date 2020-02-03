武漢肺炎衝擊觀光股續挫 美食-KY亮燈跌停

（中央社記者吳家豪台北3日電）武漢肺炎疫情延燒，台股半年線盤中失而復得，觀光股仍續挫，飯店和餐飲股包括六福、晶華和國賓跌幅約2%，主通路在中國的美食-KY則直接打入跌停。

武漢肺炎疫情擴散，中國政府宣布延後開工日，加上民眾防疫意識提高、減少外出，恐影響旅行、飯店和餐飲業者的2月業績，近期相關個股表現低迷。

旅行社股雄獅盤中重挫逾8.4%，來到65.1元；鳳凰跌幅超過2.7%，來到35.45元。餐飲股王瓦城盤中跌幅逾2.5%，來到246元；王品跌幅超過5.2%，報66.7元。

主要市場在中國的美食-KY旗下有85度Ｃ，先前公告中國大陸市場約1/4門市將延後開業日期，今天股價開盤直接亮燈跌停至92.7元，成交量超過600張。

凱基投顧分析，過去SARS的經驗顯示，疫情的高峰期（一般指確認病例增量）到頂、而非疫情完全消退後，股市便會開始回穩，預期近期股市反映應有的修正後，將會呈現弱勢整理格局，3月開始有機會重回漲勢。

類股方面，凱基投顧認為生技醫療（包含口罩相關）、清潔等是明顯受益者，但反映時間較短；至於短期直接的利空產業包括航空、觀光、百貨、餐飲、電子通路等。（編輯：楊凱翔）1090203