台灣大企業永續評比 獲國際機構雙重肯定

（中央社記者吳家豪台北3日電）台灣大哥大今天發布新聞稿表示，獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」評比最高等級A，為國內電信業唯一A級企業；另再度入選國際永續評比機構SAM 2020年永續年鑑，連續3年獲評銀級。

台灣大總經理林之晨表示，隨著5G開台在即，台灣大也站在永續的角度上，遊說政府完成電信管理法修正，推動5G網路基礎建設「共頻、共網、共建」政策，期望能更有效運用網路與頻率資源，同時減少用電量的浪費、降低全台碳排量。

台灣大今年從全球8400家企業中脫穎而出，獲得世界最大碳揭露組織Carbon Disclosure Project（CDP）評選A最高評等，為全台唯三、電信業唯一獲A評等的企業。

CDP評等從A到D-，只有2%的企業被列入排行頂端的A等級。台灣大在11項評分項目中，有6項獲得頂級評分，包括風險揭露、機會揭露、價值鏈議和（Value chain engagement）等，並在治理、範疇1&2排放、範疇3排放等3項獲得最高A等級。

此外，台灣大連續3年獲國際永續評比機構SAM 2020年永續年鑑選入銀級企業，今年更在環境、社會和公司治理（ESG）評分拿下國內電信業最高89分。（編輯：黃國倫）1090203