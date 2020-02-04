疫情重災區觀光股見曙光 跌深股絕地反彈

（中央社記者江明晏台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，觀光股今天一甩重災區頹勢，許多跌深股開始反彈復甦，連吞3根跌停的美食-KY早盤勁揚，雅茗-KY及六角也展開上漲攻勢。

武漢肺炎疫情延燒，餐飲等觀光類股股價先前遭逢巨大壓力，今天台股開盤上漲44點後，指數一路走高，至10時左右已上漲逾170點，其中觀光類股上漲約1.85%，已顯現復甦狀況。

主要市場在中國的的美食-KY旗下有85度Ｃ，這次中國大陸市場約有1/4門市延後開業日期營運恐受影響，苦吞3根跌停板、跌破百元關卡後，今天股價上演絕地反攻，早盤反彈逾6%，至98.5元。

投顧法人指出，對美食-KY近年扮演成長動能的美國營運轉趨看守，並認為武漢肺炎疫情將對中國業務造成風險，預期美食今年營收恐下滑。

另外，中國手搖茶飲雖競爭激烈，但進入門檻低，此次武漢肺炎疫情造成短期衝擊，市場格局勢必出現變化、重新洗牌。

雅茗-KY旗下有手搖飲「快樂檸檬」品牌，主要通路遍布中國，六角子公司杭州瑞里旗下在中國有「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌，兩者 3日跌勢已收斂，今天股價均反彈上揚。

雅茗-KY今天大漲8.31%，至64.8元，六角勁揚逾4%，至180.5元。雅茗-KY近期加碼投資，與在中國逾百所大學院校布局的團膳企業攜手，合資成立「上海檬奇奇餐飲管理公司」，旗艦品牌「快樂檸檬」將快速進入中國大學校園內餐廳及學校外周邊門店，以每年30至40家速度展店，進一步擴張市占。

六角近期斥資新台幣3.6億元併購天恩粉圓90%股權，以產業鏈上下游整合策略，發揮綜效擴大市占，而六角在印尼和菲律賓已站穩市場龍頭，印尼達成300店後，目標未來每年淨增加100店，菲律賓也將以每年淨增加40至50家店數成長。

旅行社方面，因肺炎疫情影響，前往中國地區旅遊團體無法依原定行程執行，勢必影響營收表現，但旅行社股雄獅和鳳凰股價已反映利空，今天轉跌為漲，雄獅上漲逾3%至68.4元，鳳凰小漲近1%，至36.25元。（編輯：林孟汝）1090204