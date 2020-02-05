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武漢肺炎疫情燒 法人：聯發科首季營收恐減15%

最新更新：2020/02/05 12:11

（中央社記者張建中新竹5日電）武漢肺炎疫情延燒，法人預期，手機晶片廠聯發科第1季營運表現恐受影響，營收可能季減約15%，下滑幅度將高於先前預估的6%至7%水準。

此外，市場還傳出中國手機廠OPPO延攬聯發科前任共同營運長朱尚祖，並將挖角聯發科現任無線通訊事業部總經理李宗霖等人，計劃發展自有手機晶片。

朱尚祖已在2017年跳槽至小米，聯發科表示，對朱尚祖動向並不清楚，不過，近期並無研發人員遭大舉挖角情況，李宗霖也無異動。

聯發科今天在多項利空衝擊下，股價表現疲弱，盤中一度達新台幣378.5元，跌12元，跌幅約3.07%。

聯發科預計7日舉行線上法人說明會，法人搶先發布報告，指出受武漢肺炎疫情蔓延影響，春節中國智慧手機市場需求急凍，預估第1季中國品牌智慧手機出貨量恐將年減20%至30%。

法人預期，聯發科短期營運恐將受到影響，5G晶片出貨放量時程可能延遲，第1季5G系統單晶片出貨量將約4000萬套，低於先前預估的5000萬套水準。

因5G系統單晶片出貨恐不如預期，法人預期，聯發科第1季營收將季減約15%，下滑幅度將高於先前預估的6%至7%水準。（編輯：林孟汝）1090205

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