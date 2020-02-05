信邦因應長假提前生產 1月營收月增18.1%

（中央社記者韓婷婷台北5日電）電子零組件廠信邦自結1月合併營收新台幣15.55億元，年成長17.12%，與去年12月13.17億元比較增加18.1%。信邦表示，1月營收逆勢成長是因應春節長假提前生產，並於1月出貨。

信邦表示，1月因中國農曆假期，實際工作天數較去年同期少一週，但在營收表現上，卻較去年同期成長17.12%，主要是掌握客戶端需求，於第4季產業淡季時，將第1季農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於第4季生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月的前3週出貨。

觀察各部門表現，信邦表示，綠能產業1月出貨分別年增67.07%及月增139.02%；醫療產業1月出貨分別年增24.04%及月增30.76%；工業應用產業1月出貨分別年增14.50%及月增11.70%。

通訊及電子週邊產業，因屬產業淡季及整體產業需求下滑，1月出貨分別年減7.47%及月減19.89%；汽車產業也因產業需求持續低迷，1月出貨分別年減18.24%及月減25.99%；整體在綠能、醫療及工業應用等產業銷售成長帶動下，1月合併營收15.55億元，為歷年同期高點。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占81.59%；連接器及零組件銷售占18.41%。

在產業別的銷售分布，綠能及節能產業占30.61%；工業應用產業占30.44%；通訊及電子週邊產業占21.24%；醫療及健康照護產業占9.94%；汽車產業占7.77%。（編輯：張均懋）1090205