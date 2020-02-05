聯電去年第4季獲利攀18季高 第1季出貨持平

（中央社記者張建中新竹5日電）晶圓代工廠聯電去年第4季歸屬母公司淨利新台幣38.37億元，創18季新高，每股純益0.33元。展望第1季，聯電預期，晶圓出貨量可望較去年第4季持平表現。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果；受惠通訊和電腦市場需求強勁，加上合併日本USJC，聯電第4季營收攀高至418.49億元，季增10.9%，一舉刷新歷史新高紀錄。

在業外匯兌收益挹注下，聯電第4季歸屬母公司淨利達38.37億元，季增31%，且為2015年第3季來新高水準，每股純益0.33元。

聯電去年總營收1482.02億元，年減2%，不過，在業外收益貢獻下，歸屬母公司淨利達97.08億元，年增37.2%，每股純益0.82元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，受惠無線通訊及電腦週邊市場需求穩定，今年第1季晶圓出貨量與產品平均售價都可望持平表現，毛利率將約15%，產能利用率將約90%。

王石指出，聯電目前營運維持正常，客戶需求也未受到武漢肺炎疫情影響；聯電將持續維持資本支出紀律，今年資本支出將約10億美元，因應中長期客戶和市場需求。（編輯：張均懋）1090205