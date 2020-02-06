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奇力新防疫管理返工人員 2月有遞延出貨

最新更新：2020/02/06 15:31

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）中國武漢疫情持續，奇力新集團表示，1月未能即時出貨的成品庫存，將遞延至2月出貨，各廠區已做好各項防疫措施及返工人員的自主隔離管理SOP，盼早日恢復產能滿足客戶需求。

奇力新集團自結1月合併營收新台幣12.56億元，較去年12月13.5億元衰退6.97%，較去年同期14.28億元減少12%。包括奇力新、美磊和美桀三家電感公司1月營收較去年12月減少12%，較去年同期衰退0.68%。

集團表示，主因是農曆春節假期及武漢肺炎疫情影響，無法正常出貨，1月未能即時出貨的成品庫存，將遞延至2月出貨。

奇力新指出，日前中國各地政府宣令延期復工，產線就年節駐廠及留才加班的人員，維持部分稼動生產，集團生產基地也有分散越南。

集團旗下旺詮1月營收2.73億元，較上月營收衰退12.61%，較去年同期減少20.47%。旺詮延續年前接單持續上揚及電阻缺貨潮，再加上中國延後復工影響，預期復工後需求持續吃緊。旺詮75%產能布建馬來西亞，產能積極逐步增加。

而飛磁1月營收1.68億元，較上月營收成長50.29%，比去年同期衰退19.97%，對於中國區延後復工，飛磁波蘭廠區增加產出，降低對客戶影響。（編輯：郭萍英）1090206

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