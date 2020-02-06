不畏肺炎疫情 元大台灣50僅5天完成填息

（中央社記者韓婷婷台北6日電）元大台灣50 ETF今天以91.65元開出後，隨著大盤開高走高，一路向上，午後順利突破92.15元填息達陣，終場收最高92.3元，5個交易日即完成填息。

元大台灣50於1月31日除息，每股配發2.9元，配息金額為成立以來的第2高，2019年2次評價配息各為0.7與2.9元，累計配發3.6元，年化配息率3.99%，因此吸引投資人注意，除息日與除息前夕交易量大增，且2日單位數皆增加。

武漢肺炎重挫全球股市，台股也不例外，鼠年開紅盤首日大跌，不過由於非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，不少投資人反向操作進場撿便宜，量能明顯放大。其中元大台灣50成分股為台灣前50大標竿企業，擁有抗跌領漲特性，適逢除息前吸引資金進場，放量衝上3.2萬張，近1年來新高量。

台灣首檔ETF元大台灣50 ETF成立於2003年6月25日，已成為現今規模最大、最具代表性的ETF，也是全台第一檔受益人數突破10萬人的ETF，與元大高股息ETF、元大臺灣ESG永續ETF同被稱為國民ETF，吸引不少定期定額族群。（編輯：張均懋）1090206