國銀101名台籍員工 至今留守中國封城地區工作

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）武漢肺炎疫情蔓延，中國武漢封城，南京、溫州、福州、寧波則實施「軟封城」，金管會統計，合計國銀在這些地點的分行、子行，共有119名台籍員工，目前有多達101人仍留守當地工作。

武漢肺炎爆發以來，中國目前至少有30多個城市已採取進出控管措施，有些採「硬封城」，如武漢，聯外及室內大眾運輸全部停止，有些則採「軟封城」，小區域實施封閉式管理或社區防控，如南京、溫州、福州、寧波等地。

金管會今天表示，根據各家銀行回報，目前共有101名員工仍留在已實施控管措施的城市，包括留在武漢市的13名、南京的45名、福州的32名，以及寧波的11人，其中以留在已「軟封城」的南京人數最多，當地3日已開始營業，銀行多採2班人員輪班方式因應。

若從各銀行情形來看，台北富邦銀行下的富邦華一銀行武漢分行及南京分行，4名台籍員工均已回台，為唯一一間台籍員工均已回台的國銀。土銀武漢分行6名台籍員工全數留守，台灣企銀武漢分行8名台籍員工，則有1名非主管職人員已隨返台專機回到台灣，7名留守。

台灣銀行福州分行及華南銀行福州分行，均各有9名台籍員工，且各只有1名回台，其餘留守，合庫銀行福州分行13名台籍員工則全部留在當地。

彰化銀行在南京地區台籍員工不少，南京子行有27名，南京子行下的南京分行有5名，南京子行的福州分行則有6名，合計38名，各有24名、5名及3名留守；永豐銀行南京子行共有21名台籍員工，其中16名仍在當地工作，兆豐銀行寧波分行11名台籍員工則全數留在當地。

金管會表示，已請各國銀妥善規劃防疫應變措施，若有確診案例或受疫情影響、改變上班方式，都要立即通報，總行也要每日與中國分行、子行聯繫；根據掌握，目前各國銀在中國封城地區員工均安好，還沒有確診案例通報。（編輯：趙蔚蘭）1090206