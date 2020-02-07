威潤多箭齊發擴大布局 今年業績拚創高

（中央社記者江明晏台北7日電）威潤科技表示，1月來自北美、日本的營收均成長，今年將續深耕全球車用衛星定位監控，也將透過車聯網通訊盒產品、車載整合方案、物聯網等多箭齊發，拚今年創高。

威潤今天公布1月營收，受到農曆春節連假工作天數減少影響，2020年1月營收新台幣1612萬元，月減61.11%，較去年同期2140萬元減少24.69%。

威潤科技表示，1月整體營收表現雖受到春節假期因素干擾，但於重點市場北美、日本的營收均較去年同期增加，兩大市場營收占比在1月整體營收近7成。

威潤科技表示，對車載資通訊產業來說，4G網路已成為未來發展的必然趨勢，而此需求將從北美、日本等車載應用相對高端、複雜的市場開始發酵。隨著北美第二大電信商Verizon宣布將於2020年底關閉3G網路服務、北美電信龍頭AT&T也預告自2022年初停止提供3G網路服務，北美市場預期將掀起一波3G轉4G的換機潮，帶動4G車載資通訊產品需求向上成長。

威潤科技指出，目前數家有換機需求的北美大型客戶已在積極測試威潤科技4G衛星定位監控產品，後續帶來的業績貢獻相當值得期待。日本市場方面，1月除了認列日本最大汽車零件製造商ODM專案及日本第二大機車製造商ODM專案NRE（委託設計）營收外，也持續與日本前三大電信商、知名商社、車廠一階供應商（Tier 1）等大型企業緊鑼密鼓的推動與進行多項合作案。

展望2020年，威潤科技成立滿10週年外，將持續深耕全球車用衛星定位監控市場外，也將以車聯網通訊盒產品（T-Box）爭取日本車廠一階供應商大型專案、發展車載資通訊垂直市場軟硬整合方案、並搶攻物聯網（IoT）市場，目標今年營運優於去年、再攀高峰。（編輯：趙蔚蘭）1090207