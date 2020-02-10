武漢肺炎衝擊大陸面板廠 台廠受惠轉單效應

（中央社記者潘智義台北10日電）受武漢肺炎疫情拖累，中國大陸工廠延至今天復工，專家表示，台灣面板廠受疫情影響不大，反而受惠武漢面板廠停工，客戶將訂單轉移給台廠。

全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS資深研究總監謝勤益表示，受武漢肺炎疫情影響，全球面板廠的平均產能利用率恐降至40%至50%，但台廠受影響不大。

武漢是中國面板生產重鎮之一，中國大陸面板廠京東方、華星光電、天馬在武漢都有設廠，謝勤益指出，陸廠因武漢肺炎疫情影響出貨，使得台廠受惠，獲得不錯的轉單效應。

國際數據資訊公司（IDC）全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯說，觀察面板廠受武漢肺炎疫情影響，要看實際開工日和疫情的控制狀況，武漢當地有京東方生產電視面板的10代線，華星的6代低溫多晶矽（LTPS）面板產線，及天馬有機發光二極體（OLED）面板產線，其中以華星影響較大。

群創表示，寧波、佛山、上海廠區今天開始復工，南京廠區向地方政府申請復工中；上述廠區均為面板模組廠，但佛山廠除有面板模組產線，也有電視整機組裝業務。

友達在中國大陸有昆山、蘇州、廈門廠，昆山廠為6代低溫多晶矽面板廠，日前友達在法人說明會指出，因工廠並未停工，所以也無何時復工問題。（編輯：楊玫寧）1090210