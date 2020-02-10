中華電信助攻 桃園獲世界智慧城市首獎

（中央社記者吳家豪台北10日電）在中華電信的協助下，桃園市政府日前在2019「國際智慧城市論壇」（ICF）7大智慧城市賽中，獲得世界智慧城市首獎，未來中華電信將持續推動智慧城市永續發展計畫。

中華電信與桃園市政府今天共同主辦「2020 ICF Top 7國際智慧城市頂尖論壇研商會議」，與ICF多個國際城市進行深度經驗交流分享，媒合國際資源，藉由國際對話，提升中華電信及桃園在智慧城市建設的國際能見度及專業形象。

對於桃園市獲得首獎肯定，中華電信表示，協助桃園市建置監錄系統並導入AI人工智慧應用，可大幅提升犯罪偵防能量；身為桃園市政府智慧城市相關應用的重要合作伙伴，中華電信與有榮焉，此次與桃園市政府再度攜手，盼能透過論壇的舉辦，持續深化雙方合作關係。

中華電信與桃園市政府攜手合作，建置全國首創的整合性社區型監視系統，搭配新型影像辨識及追蹤技術，可以提升警政單位的辦案效率。

為節省電力及人力，桃園實施全市智慧路燈系統更新計畫，搭載環境感測器蒐集環境資訊，並由中控室負責監控，預估每年可節省新台幣1億5000多萬元的電費；機場捷運全線提供免費Wi-Fi等多項智慧城市計畫推廣。

中華電信指出，未來中華電信及桃園將進一步推動智慧城市及永續發展計畫，落實桃園永續發展的理念，展現中華電信科技創新能力及桃園科技潛力。（編輯：楊凱翔）1090210