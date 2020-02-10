國產署標租4國有地 拚2025光電發電量285MW

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）助攻太陽能光電政策，財政部預計21日再公告標租4宗大面積國有地，台中、雲林、高雄及嘉義釋出新標的，訂3月24日開標。

配合行政院推動太陽能光電政策，財政部國產署副署長李政宗表示，國產署除標租外，也積極以委託改良利用、申請開發及委託經營方式，釋出國有地供業者設置太陽能光電設備，目標2025年發電量要達285MW(百萬瓦)，其中，2020年至2024年每年發電10MW、2025年發電235MW。

李政宗指出，根據掌握，有2宗業者申請開發案件可順利在今年發電，預計發電量為19.1MW，可達成今年發電量目標。

在標租方面，李政宗說，經過盤點，規劃分兩批釋出8宗標的，一次4宗，標租底價均訂為「未來售電收入的3%」。

李政宗指出，今年首宗將於21日公告招標、3月24日開標，標的分別位於台中市大安區、雲林縣古坑鄉、高雄市鳳山區及嘉義縣布袋鎮，面積合計5.25公頃，之中以高雄、嘉義面積較大，達1.28公頃。

今年第2批預計4月24日公告招標、5月26日開標，共有新竹縣湖口鄉1宗、苗栗縣竹南鎮1宗，以及嘉義縣大林鎮2宗，面積合計2.23公頃，其中，嘉義2宗皆達2公頃以上。

至於未來標租計畫，李政宗說，後續會視今年2宗標租情形及市場需求，決定是否增加釋出更多國有地。

根據規定，面積在2公頃以下的標租案件，於起租日起1年半以內要開始發電，2公頃以上案件，考量要經過環境評估影響，需耗費更多時間，因此規定在起租日起2年半內要開始發電。發電以前，得標廠商只需繳納每年地價稅，發電後須按照得標時承諾的回饋金比例，繳納地租金。（編輯：郭萍英）1090210