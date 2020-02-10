散熱廠動力泰碩力致 元月營收月減2至3成

（中央社記者韓婷婷台北10日電）散熱廠商元月營收陸續出爐，受到農曆年節假期，加上武漢肺炎疫情影響，營收普遍呈現月減及年減，目前已公布的動力、泰碩及力致等月減幅度都在2至3成多左右。

泰碩去年第4季業績表現亮眼，營收在去年12月衝上新台幣4.88億元新高後，1月因工作天數減少，營收降至3.03億元，月減37.89%，年減12.7%，2月持續受到武漢肺炎疫情影響工作天數，目前工廠已持續復工中，不過第1季仍將受到一定程度影響。

力致1月營收3.05億元，月減21.6%，年減23.51%。力致今天也公告蘇州、重慶及四川3個廠區，因應新型冠狀病毒疫情，原訂於2月10日復工，現為配合當地政府防疫措施延後復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

顯示卡散熱風扇廠商動力科技1月合併營收8028萬元，月減28.61%，年減12.34%。動力表示，主要因為1月下旬適逢農曆年節假期，整體出貨時間短少9天，加上武漢肺炎疫情影響將影響1至2月部分出貨進度，目前觀察2月份出貨天數仍將受疫情影響，預估待疫情逐步獲得控制，交通運輸狀況排除後，整體營運可望重回成長軌道。

動力預估，大陸東莞及江西各廠區將於2月中下旬逐漸恢復正常。江西新廠第1季進行試產，下半年進入量產目標不變，今年總產能可望再增加2成。

動力指出，近期部份出貨雖受疫情影響而遞延，預估隨第2至3季疫情受到控制後，整體產能將可望超越去年旺季水準，支應客戶回補庫存的急單，以及今年AMD與NVIDIA新晶片系列顯示卡的鋪貨需求。

對於2020年整體展望，動力看好今年NVIDIA及AMD計畫推出多款採用7奈米高階製程的新世代繪圖晶片，有機會帶動新一波的換機需求，可望推升高階顯示卡散熱風扇產品出貨比重持續成長；另外，預估今年在利基型高階AI及5G專用散熱風扇出貨量可逐步成長。（編輯：黃國倫）1090210