南電全年ABF載板估滿載 業績獲利拚6年高點

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）IC載板大廠南電今年全年ABF載板可望滿載，估第4季新增10%產能，天線封裝產品估第4季量產。法人預期，南電今年業績獲利有機會創6年高點。

南電今天開高走強，盤中最高來到45.4元，漲5.82%。

展望南電主要產品線營運，本土法人報告表示，ABF載板今年產能可望維持全年滿載，第4季將增加10%產能加入營運，因應伺服器、人工智慧、5G基地台等晶片載板需求。

另外BT載板需求來自記憶體、機上盒、穿戴裝置等應用，其中穿戴裝置也帶動系統級封裝（SiP）需求，此外，天線封裝（AiP）產品預估今年第4季有機會量產。

法人預估，南電今年業績可望較去年成長10%以上，有機會創6年來高點，每股純益超過1.7元，獲利目標創6年高點；今年資本支出約新台幣70億元到80億元。

觀察中國武漢肺炎疫情對南電中國大陸據點影響，本土法人指出，南電昆山廠持續運作，維持約75%人力，廠內由中國大陸供應的原材料還有一個月庫存，中國大陸以外的原料供應有兩個月安全庫存，疫情對昆山廠生產影響有限。

法人指出，南電昆山廠主要生產印刷電路板和部分BT載板，其中印刷電路板主要應用在車用和遊戲機等消費性電子產品，預估目前昆山廠人力可因應第1季訂單。

南電自結1月合併營收新台幣24.81億元，較去年同期24.57億元微增0.94%。（編輯：楊玫寧）1090211