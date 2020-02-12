武漢肺炎拖累 研調下修首季伺服器出貨成長率

（中央社記者潘智義台北12日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research分析師龔明德指出，今年第1季因大型資料中心需求仍強，原預估全球伺服器出貨量可望小幅成長，但肺炎疫情影響供應鏈正常運作，出貨反將較去年第4季減少。

龔明德評估，今年第1季包含臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）等資料中心對伺服器需求依然強烈，尤其Facebook持續增加採購高密度機種，主要接單廠商如緯穎、廣達等將受惠。

不過，受到武漢疫情影響，原規劃在第1季出貨進度將往後遞延，使整體伺服器出貨量較去年第4季減少9.8%，但今年第1季伺服器出貨量仍可望較去年同期成長22.9%，較原預估成長37.9%為低。

他認為，今年伺服器產業除受疫情影響外，大型資料中心需求將持續帶動伺服器產業成長，包括聯想、浪潮以及美超微（Supermicro）計劃逐漸提升自製比例，超微（AMD）第2代EPYC中央處理器（CPU）帶給英特爾（Intel）一定壓力，產業鏈普遍預期英特爾伺服器中央處理器Ice Lake將於第3季到第4季推出，以穩固其市占率；目前台廠供應鏈也陸續完成與新平台規格相容性等測試，若順利推出，將成為2020年伺服器出貨成長動力之一。（編輯：張均懋）1090212