譜瑞去年每股賺31.54元 第1季營收看增9%

（中央社記者張建中新竹13日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益新台幣31.54元。譜瑞-KY預期，第1季營收將季減1%至季增9%。

譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。隨著平板電腦等客戶需求趨緩，譜瑞-KY第4季營收滑落至9618萬美元，約新台幣29.31億元，季減7.38%，稅後淨利6.31億元，季減7.44%，每股純益8.18元。

譜瑞-KY去年度營運依然繳出亮麗成績單，全年營收達118.1億元，年增13.96%，稅後淨利24.33億元，年增23.58%，營收與獲利同創歷史新高，每股純益約31.54元。

展望今年，譜瑞-KY董事長趙捷表示，第1季電競平台快速成長，高速裝置需求強勁，面板廠客戶也下單強勁，季營收可望達0.95億至1.05億美元，將季減1%至季增9%。

趙捷指出，第2季客戶需求依然健康，全年營運展望正面，今年將會是成長的一年，除PCIe Gen 4產品貢獻外，Type-C產品方面也可望擴增市占率。（編輯：黃國倫）1090213