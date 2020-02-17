遠距辦公抗武漢肺炎 專家籲企業留意資安風險

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）武漢肺炎傳染力凶猛，遠距辦公成企業維持營運、減輕疫情影響的重要工具，勤業眾信（Deloitte）提醒，別忽略因此所帶來的資安風險，建議確保4大環節，並對技術、流程及人員3面向進行優化。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務副總經理林彥良今天表示，不少企業藉由取消海外出差、取消大型活動、分區分批辦公、部分員工居家辦公等措施降低疫情衝擊，不過，一般居家環境或臨時辦公場所的資安防護措施，無法與既有辦公場所管控相提並論，應正視開放遠端連線帶來的資料被竊取或遭監視風險。

林彥良建議企業，應把握4大環節，強化資安，第一，正視網路環境安全問題，開放遠距連線前，應完備開啟外部網路連入稽核軌跡功能、依業務劃分連線網段、暫停或限制高網路流量、限制存取重要資料、嚴格授權等安全機制。

第二，強化個人設備資安監控，並進行遠距工作行為監控，以免成為駭客攻擊破口。第三，針對移動設備進行資安管控，降低設備遺失、資料未及時刪除所造成的資料或營業祕密外洩風險。第四，落實遠距工作平台機密保護，加強身分驗證機制與確實保留資料存取軌跡。

林彥良認為，面對防疫戰，企業應就技術、流程、人員3方面優化管理思維，以降低遠距辦公資安風險。技術面上，應強化網路監控機制，除防火牆設定裝置或IP限制，也應針對遠距工作流量進行監控、攔截和分析；已建置虛擬專用網路（VPN）的企業，也應檢視是否須建立專有加密通道。

林彥良指出，流程面上，要做到多層存取與緊急應變，建議應依據資料機敏等級與緊急程度建立多層次存取機制，並導入跳板機制，例如：限制外部遠端連線僅能連入辦公室網段的中繼主機，或強化身分認證；同時，企業應預先規劃異常事件因應流程，並需強化對外與員工溝通，以兼顧企業營運和資安保護。

林彥良說，人員方面，要強化網路安全認知，災難事件發生時，不肖人士可能趁亂發起惡意攻擊，因此，緊急狀況中的安全認知宣導極為重要，企業應培養員工具備保護數據資產、辨識安全威脅和高風險行為的能力。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：趙蔚蘭）1090217