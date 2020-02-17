防疫假給薪可享租稅優惠 隔離假等也可望適用

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）鼓勵雇主「防疫假」給薪，政府祭出薪資支出加倍減除成本的租稅優惠，財政部說，原則上依法、基於防疫需要所請的假都可適用，範圍不僅防疫照顧假，員工因遭隔離請假，雇主額外支薪也可望適用。

行政院於今天舉辦記者會說明因應武漢肺炎紓困方案，宣布將就融資、就業及稅務等面向三管齊下進行，在稅務方面，提出從寬認定營業收入減少情形、主動延長繳納期限及防疫假企業給薪加倍扣抵等三項措施。

針對防疫假企業給薪加倍扣抵，財政部官員說明，目前規劃只要是「防疫假」都可適用該項優惠，至於「防疫假」的定義及範圍，後續待相關部會於紓困條例中明確訂定，稅務方面就會配合辦理。

財政部官員說明，原則上，只要是受疫情影響、依法所請的相關假別都包含在內，舉例像是因延長開學、需照顧子女的防疫照顧假，或是因被居家隔離，導致無法出門上班的防疫隔離假等。

財政部官員表示，在雇主本來無給薪義務，但基於照顧員工，願意主動給薪前提下，隔年申報營所稅時，該筆薪資支出可計稅時加倍當成成本減除，降低雇主稅負，由政府來補貼雇主負擔。

不過，財政部官員強調，可適用加倍減除的防疫假範圍，不包含雇主給員工的既有福利，必須要在既有的病假或有薪事假外，給予防疫假並支薪才能享受優惠，杜絕雇主「搭便車」。

另一方面，隨使用牌照稅將在4月開徵，5月又有綜所稅、房屋稅開徵，財政部將視疫情控制情形，主動研議延長繳納期限。財政部官員說明，針對最急迫的使用牌照稅，將與地方政府研議，是否統一針對被隔離者或醫護人員等特定對象，主動延長繳納期限，房屋稅及綜所稅則看後續疫情發展決定。

南區國稅局局長盧貞秀表示，武漢肺炎疫情何時能獲得控制目前仍是未知數，但已就如何減少申報期間群聚研擬出一些配套措施，例如輔導有咳嗽等相關身體不適症狀的民眾，在家上網申報，如果民眾還是有臨櫃申報需求，則會移至獨立申報區，或管制申報人潮，避免同時間有大量人潮群聚。

對每月平均銷售額在新台幣20萬元以下的小規模營業人，財政部官員指出，這類沒有開立發票的店家，營業稅額是由國稅局人員視銷售情形、查定課徵，會請國稅局針對受疫情影響產業，主動到場，視來客戶減少情形，從寬調低查定的營業稅額。（編輯：郭萍英）1090217