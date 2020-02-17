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中和羊毛改選侯嘉騏任董事長 陳仕修確定退出

最新更新：2020/02/17 20:35

（中央社記者潘羿菁台北17日電）中和羊毛今天舉行董事改選，並選出新任董事長，由國揚集團創辦人特助侯嘉騏出線；如興董事長陳仕修確定退出中和經營。

如興去年12月以總金額新台幣16.23億元出售子公司如興全球及其持有中和羊毛53.41%股權，當時出現承接的買家為漢神資產管理有限公司，負責人為蔡哲雄，曾經擔任台灣銀行與土地銀行董事長，現為國揚建設董事成員。這項交易案令人關注在於，中和羊毛旗下已無土地資產，僅剩簡單貿易業務，蔡哲雄斥資16億餘元，引發想像空間。

不過中和羊毛今天董事改選，蔡哲雄並未在董事名單內，而是由法人董事全數擔任新一屆董事，包括學詠股份有限公司取得一席董事、祖晟國際取得兩席董事，原仲股份有限公司取得一席。

當選獨立董事包括前財政部次長劉燈城、前最高法院法官劉介民與前海基會董事長田弘茂。

中和改選完後，緊接召開董事會，由學詠推派侯嘉騏代表擔任新一屆董事長。根據中和公告，侯嘉騏曾擔任國揚集團創辦人特助、輝瑞公司資深科學家及霍普金斯大學醫學研究助理。

至於未來中和的發展，中和發言體系低調表示，待新經營團隊正式到位後，再向外界說明。（編輯：張良知）1090217

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