助攻太陽光電 台酒推出首宗土地標租案

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）響應非核家園目標，活化自有資產，台酒公司今天推出首宗太陽光電標租案，預計3月4日開標，地點為花蓮酒廠內3公頃土地，租期20年，最低回饋金百分比至少為5%。

台灣菸酒公司今天公告招標「花蓮縣花蓮市民心段195-3等2筆地號部分土地設置太陽光電發電設備（地面型）」標租案，期望透過將花蓮酒廠內土地出租給廠商設立太陽光電設施，以落實產業園區擴大設置太陽光電目標，提升再生能源發電占比，也有利活化自有資產。

台酒表示，此次標租賃約3公頃，土地使用分區為「產業用地（二）」，租賃期間自租約起租日起算20年，最低回饋金百分比至少為5%；得標廠商應於租約起租日起算545日曆天內完成投標設備裝置容量，區內太陽光電設施運轉維護所需的必要性設施水平投影面積，需達2萬2350平方公尺以上。

台酒表示，開標方式為一次投標，分段開標，採資格審查與投資計畫書評選二階段辦理；其他有關本案件的投標人資格及投標規範等詳細內容，請詳閱本案投標須知。若投資人對投標文件內容有疑義，可在24日下午5時前，以書面方式送達台灣菸酒公司申請釋疑。（編輯：郭萍英）1090218