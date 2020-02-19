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武漢肺炎疫情延燒 電信業搶賺防疫財

最新更新：2020/02/19 10:33

（中央社記者江明晏台北19日電）新型冠狀病毒引發武漢肺炎疫情持續延燒，電信業者瞄準「宅商機」與防疫需求，推出各項家庭健康防疫專案，讓民眾網路申辦、在家飆網、追劇、打Game，連繳費都免出門。

中華電信除了提供異地辦公解決方案，協助企業在疫情期間順利營運，也公布多項家庭健康防疫專案，舉例來說，中華電推出新申請/升速/續約「HiNet光世代智慧生活」優惠方案100M（含）以上，可免費看Hami Video影劇或電視，另有i寶貝智慧音箱（可聲控MOD）、進階型家用Wi-Fi、健康雲或安心上網可供選擇。

遠傳電信近3年陸續推出的健康商品與方案受到市場青睞，觀察2019第4季至今，智慧清潔的家電商品銷售以月成長50%的速度快速成長，面對疫情升溫，遠傳力推「智慧防疫包」上線，提供包括居家清潔家電、衣物送洗服務及健身會籍等健康服務，且均可線上申辦，免出門就可宅配收貨。

亞太電信門市推出多款熱門家電商品，包括空氣清淨機、電暖氣等，搶占這波宅商機，且為了讓用戶於疫情期間減少出門機會，亞太電信實體門市於此次活動期間，啟動申辦手機免出門方案，只要於活動網頁留下資料，專人會與用戶聯繫。

另外，有鑑於防疫期間醫護監測需求大幅提升，台灣之星攜手物聯網夥伴「嘉通物聯網科技」，透過科技提升疫情監測管理能力，降低染病風險；同時，也考量到民眾在此期間多選擇在家防疫，因而推出網路門市「守護健康 防疫總動員」活動，讓民眾不用出門冒險人擠人。

台灣大哥大以科技馳援防疫，包括運用企業通訊軟體M+ messenger（下稱M+）、雲端技術導入WebEx視訊會議、雲端總機服務（Cloud PBX）等，不僅於台灣大內部建立清楚的溝通管道，也協助防疫最前線的醫療院所及企業打造安全的工作環境。（編輯：楊凱翔）1090219

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