權值股賣壓出籠 台股收黑失守5日線

（中央社記者潘羿菁台北20日電）美股創高支撐台股上攻，但續航力不足，台積電與大立光等權值股遭賣壓調節，大盤由紅翻黑，指數收在11725.09點，跌破5日線；8大類股僅造紙指數收紅。

台股今天走勢呈現開高走低，早盤一度上漲逾60點，指數越過季線面臨賣壓衝擊，大盤低點曾觸及11714點，終場收在11725.09點、下跌33.75點、跌幅0.29%，成交值為新台幣1324.13億元。上市8大類股，唯獨造紙指數收紅，指數突破200點關卡。

觀察盤面重點，造紙類股的正隆、榮成不受大盤賣壓，股價持續硬挺走揚，分別收在16.1元、21元，兩家漲幅均1%多。

蘋概股表現則是兩樣情，台積電盤中一度站上329元高點，不過接近10時賣壓出籠股價由紅翻黑，終場下跌收在325.5元，下跌1元，失守季線；大立光漲勢無力遭到調節下壓收黑K棒，股價收4690元，下跌35元。

不過同為蘋概股的玉晶光逆勢上漲，最高漲幅逾4%，最後收在547元；穩懋同樣帶量上攻收在289.5元，漲幅3.21%。

半導體設備廠的家登股價開高走高，一度亮出漲停板，鎖在189.5元，但在台積電股價翻黑後，家登尾盤漲幅收斂，最後收在182元，漲幅5.51%。

值得注意的是，由於媒體報導疫情延遲復工，鴻海第1季營收恐跌破兆元關卡，鴻海今天於盤中發布重訊說明，對於中國大陸工廠開工進度較為謹慎，全年營收確實會有負面衝擊，這也是鴻海首度對疫情復工較為明確回應。

影響所及，鴻海股價呈現震盪下跌，終場收在82.2元，小跌1元。

台新投顧副總黃文清分析，美股似乎已走出疫情陰霾，回歸基本面與科技題材為主，帶動台股早盤強勢上漲，製程自動化程度較高的電子廠股價上揚，然而，市場仍會關注台灣大型電子專業製造（EMS）大廠復工進度，只要復工沒有明顯提升稼動率，估計台股大盤指數在季線震盪。（編輯：林孟汝）1090220