長庚院長：醫療實力是台灣爭取WHO最強後盾

（中央社記者韓婷婷台北21日電）總統蔡英文今天接見「2019年國家生技醫療品質獎」獲獎團隊代表，長庚團隊獲得金獎。長庚醫院院長程文俊表示，台灣醫療實力將是台灣爭取加入WHO國際組織最強後盾。

總統蔡英文今天在總統府接見2019年國家生技醫療品質獎獲獎團隊代表，嘉勉25個團隊，包括銀獎台大急性骨髓性白血病化療團隊，把7年存活期提升至42%，優於日、美、德等醫療先進國家。

金獎長庚團隊以自由皮瓣手術，造福超過萬名病患，累積10年研究成果，結合9個國家、11個醫學中心共組研究組織，發表103篇重要的國際論文，影響係數432為全球第一，正式改變全球口腔癌治療準則。

生策中心董事長王金平表示，2017年起歷屆獲獎指標醫療體系共同推動的「台灣醫療科技展」，即以醫療強項為核心，不僅為台灣打造出第6大國際會展、更是海內外觀摩學習、複製台灣經驗、智慧輸出的重要場域，持續讓全球與國際衛生組織看見台灣醫療真實力和具體貢獻。同時激發電子資通訊、生技製藥跨界合作，加速大健康產業發展，打造台灣成為全球醫療創新樞紐。

生策會表示，台灣醫療不分國界深深影響全球，其中包括兒童腸病毒重症、Ｃ型肝炎、鼻咽癌、急性淋巴性白血病等都是台灣團隊改寫治療方針。

長庚醫院院長程文俊表示，台灣一直積極爭取加入WHO國際組織，台灣的醫療實力就是最強後盾。國家生技醫療品質獎在22年來，累積世界級扎實的醫療治療與治療經驗模式，獲得國際醫界肯定。

程文俊建議衛福部、外交部可以與生策中心合作，利用這些頂尖治療技術彙編成國際教材向國際推廣，吸引全球醫師來台灣交流學習，讓全世界都享受台灣醫療優異貢獻，台灣加入WHO將站穩獨一無二的重要性。（編輯：張良知）1090222