資產逾億元客戶財管案 元大銀估資產集中成趨勢

（中央社記者潘姿羽台北24日電）金管會去年底針對銀行逾新台幣1億元以上高資產客戶推出新財管方案，最快在第2季正式上路，元大銀行表示，已積極準備申請，預計方案上路後，客戶資產集中的效應會更明顯。

金融監督管理委員會為了推動台灣理財產業升級，並就銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務為審慎監理，研擬「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案作為銀行辦理業務基礎，草案已於20日預告，最快在第2季正式上路，符合標準的銀行可遞件申請。

元大銀行理財金融事業處資深副總經理陳媛珍表示，台灣銀行太多，導致客戶資產往往較分散，銀行端不太知道客戶到底「口袋有多深」，不過，新財管方案上路後，應該可以看到客戶慢慢將資產集中，這樣的趨勢也有助於業者協助更完整地為客戶規劃資產配置，對客戶也是好事。

新法上路後，銀行財富管理即將跨向新局面，陳媛珍認為元大集團特別具有優勢，因為很多金控是以銀行為主，但元大有3隻腳，銀行、壽險、證券，尤其證券是龍頭、投信也相當優秀，銀行通路又具有方便性，在這樣的基礎下，有很多地方可以發揮，以後銀行成長值得期待。

資產逾億元客戶新財管方案最快第2季上路，陳媛珍說，待金管會開放後，元大會盡速提出申請，但要看主管機關規範的條件、範圍有多大，或許會包含人員培訓、商品包裝等，元大正積極準備。（編輯：郭萍英）1090224