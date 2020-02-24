更多編輯台推薦新聞：
圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看
生活

圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像
科技

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽
生活

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽

馬哈地辭職拋出震撼彈 政壇板塊位移待觀察
國際

馬哈地辭職拋出震撼彈 政壇板塊位移待觀察

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
玉里天主堂倉庫焚毀捐助湧入 劉一峰籲將愛心留給其他弱勢
首頁 / 產經

資產逾億元客戶財管案 元大銀估資產集中成趨勢

最新更新：2020/02/24 18:09

（中央社記者潘姿羽台北24日電）金管會去年底針對銀行逾新台幣1億元以上高資產客戶推出新財管方案，最快在第2季正式上路，元大銀行表示，已積極準備申請，預計方案上路後，客戶資產集中的效應會更明顯。

金融監督管理委員會為了推動台灣理財產業升級，並就銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務為審慎監理，研擬「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案作為銀行辦理業務基礎，草案已於20日預告，最快在第2季正式上路，符合標準的銀行可遞件申請。

元大銀行理財金融事業處資深副總經理陳媛珍表示，台灣銀行太多，導致客戶資產往往較分散，銀行端不太知道客戶到底「口袋有多深」，不過，新財管方案上路後，應該可以看到客戶慢慢將資產集中，這樣的趨勢也有助於業者協助更完整地為客戶規劃資產配置，對客戶也是好事。

新法上路後，銀行財富管理即將跨向新局面，陳媛珍認為元大集團特別具有優勢，因為很多金控是以銀行為主，但元大有3隻腳，銀行、壽險、證券，尤其證券是龍頭、投信也相當優秀，銀行通路又具有方便性，在這樣的基礎下，有很多地方可以發揮，以後銀行成長值得期待。

資產逾億元客戶新財管方案最快第2季上路，陳媛珍說，待金管會開放後，元大會盡速提出申請，但要看主管機關規範的條件、範圍有多大，或許會包含人員培訓、商品包裝等，元大正積極準備。（編輯：郭萍英）1090224

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報