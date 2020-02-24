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岱稜去年每股賺2.21元 近10年新高

最新更新：2020/02/24 20:49

（中央社記者潘智義台北24日電）真空蒸鍍薄膜廠岱稜今天公布去年度財報，全年營收新台幣25.02億元，為近5年新高，毛利率27.66%創掛牌以來同期新高紀錄，全年每股純益2.21元為近10年新高。

岱稜今天董事會也通過，擬配發現金股利每股1.65元，如同往年配息率維持7成以上高水準，以近期平均股價來看，現金殖利率近7%。

岱稜統計，去年第4季營收6.4億元，較第3季減少2%，因主力產品旺季期間多落於第3季，但第4季在高毛利產項比重拉升，及原物料價格下滑之挹注下，毛利率達28.41%，再刷新掛牌以來單季新高。

不過，受新台幣於第4季強升所累，產生匯兌損失約1630萬元，第4季稅後歸屬於母公司純益4921萬元，較第3季減少15.11%，每股純益為0.52元。

岱稜表示，去年以來不論接單及生產都相當穩定，獲利多寡主要還是受匯率及原膜價格波動影響。

另外，年初以來全球都籠罩在新冠肺炎疫情擴散的陰霾，所幸岱稜現階段在中國僅餘無錫一個廠，占集團產能不大，且已於2月10日正式復工；因第1季適逢產業淡季，若疫情逐漸獲得控制，初估對全年營運影響有限。

展望今年，岱稜表示，光電業務占營收6%，將持續聚焦專業塗布代工市場，維持穩定獲利；真空蒸鍍薄膜業務占營收94%，第1季雖受新冠肺炎疫情影響，但現階段市場版圖也產生變化，已積極調整因應中，期待第2季以後拉升歐洲及北美市占率。

另外，搭配真空蒸鍍薄膜新擴產線於去年11月順利建置完成，新產能加入後將讓接單更具彈性，且透過新機台高速生產優勢，可望降低生產成本，讓營運獲利更上一層樓。（編輯：趙蔚蘭）1090224

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