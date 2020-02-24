馬來西亞政局拖累股匯市場 馬股跌至9年新低

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞政壇大地震，首相馬哈地今天宣布辭職，突如其來的消息導致國內外投資者恐慌，紛紛拋售馬股，富時大馬綜合指數暴跌至近9年新低。

馬來西亞政壇近日暗潮洶湧，昨天坊間傳出馬哈地將拉攏其他5個黨組成新政府，傳聞雖然沒有實現，惟今天局勢越演越烈，中午馬哈地宣布辭去首相與土著團結黨名譽主席職位，土著團結黨也宣布退出希望聯盟。

另外，安華所屬的馬來西亞人民公正黨也宣布，由於數名黨領袖公開背叛所屬政黨，因此將開除經濟事務部長阿茲敏阿里和房屋及地方政府部長祖萊達。

由於種種的政治地雷炸開，許多投資者憂心現任政府瓦解崩盤，恐慌情緒急劇升高，拖累馬來西亞股市和匯市雙雙暴跌。

其中，富時大馬綜合指數今天以重跌29.73點至1501.47點開盤後，全天迅速跌破1500點心理支撐關口，盤中一度大跌44.49點至1486.71點，創下2011年12月以來最低點。

午盤獲得部分買盤進場，最終以1490.06點收盤，全天重挫41.14點或2.69%。高達1015檔股票下跌，只有138檔上升，另外222檔股票平盤作收。

此外，令吉兌美元匯率同樣下跌，截至下午5時，1美元兌4.2255令吉，是自去年9月4日以來最低。（編輯：王永志）1090224