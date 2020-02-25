電子股勁揚 台股翻紅半年線失而復得

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）儘管美股日股重挫，台股在電子股勁揚力挺下，從下跌逾百點後收斂盤中翻紅，半年線失而復得。法人表示，台股短線盤整區間震盪，若走勢堅挺可在半年線和季線之間整理。

市場擔憂武漢肺炎疫情影響美國本土和歐洲、日韓疫情有擴散跡象，美股道瓊大跌1031.61點，日經225指數今天開盤也一度暴跌逾1000點。台股早盤受累一度大跌逾百點，暫失半年線約11439點，不過主要電子權值股勁揚力挺大盤翻紅，指數也重返半年線之上。

到10點30分，台股加權指數來到11551.69點，上揚16.82點，漲幅0.15%，成交值來到新台幣864.82億元。電子股盤中翻紅漲0.45%，金融股跌0.39%。

主要電子權值股盤中翻紅勁揚，其中台積電盤中來到323元，上漲0.94%，鴻海盤中來到81.9元，漲1.49%，股王大立光來到4640元，小漲0.65%。

日月光投控來到平盤73.9元，聯發科來到382.5元，漲1.46%。

被動元件族群國巨來到493.5元，漲1.86%，華新科來到254.5元，漲5.6%。

兆豐國際投顧指出，美股跌勢相較於台股和陸股，應該是落後補跌，反映市場對武漢肺炎疫情可能影響美國本土的憂慮，台股在先前已大跌反映後，今天跌幅收斂暫時守住半年線之上，預期半年線應有強勁支撐。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，需觀察疫情在歐洲、日本和韓國的影響程度，台灣防疫措施掌握確診人數及感染來源，預期台股短線盤整區間震盪，若走勢偏弱不至於跌破前低11138點，走勢堅挺可在半年線和季線約11796點之間整理。（編輯：鄭雪文）1090225