更多編輯台推薦新聞：
影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面
運動

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面

馬來西亞政壇雙雄又翻臉 近40年恩仇錄一次看
國際

馬來西亞政壇雙雄又翻臉 近40年恩仇錄一次看

口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物
產經

口罩抗疫工具機國家隊助增產 歸功3位靈魂人物

高中以下開學防疫備戰 圖解6大對策一次看
生活

高中以下開學防疫備戰 圖解6大對策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台灣新增1例武漢肺炎確診 為第27例的孫子
首頁 / 證券

所得稅影響 創業家2019年稅後淨利年減9.8%

最新更新：2020/02/25 12:15

（中央社記者吳家豪台北25日電）電商業者創業家兄弟今天公布2019年財報，全年營收50.91億元、年增約2.7%，改寫歷史新高；稅後淨利4262萬元，年減約9.8%，主因所得稅增加；每股盈餘（EPS）1.53元。

創業家兄弟表示，2019年上半年首度成立生活市集自有品牌專區，創造差異化商機並強化用戶忠誠度，挹注自有品牌商品單季業績在一年內大幅成長5倍；去年下半年陸續導入LINE API（應用程式介面）精準化分眾行銷，透過消費者具潛在購買意願的商品進行推播。

此外，創業家兄弟2019年陸續結盟中華電信Hami Point、Money平台等異業夥伴，結合多元點數應用及消費行為整合，帶動不重複會員人數首度突破600萬。

創業家兄弟2019年全年合併稅後淨利4262萬元，年減約9.8%；每股盈餘1.53元，年減26.8%。去年稅後淨利衰退，主要因為所得稅增加，並與創業家兄弟投資損失實現影響有關。

展望2020年，創業家兄弟總經理廖家欣表示，將以科技、價格、品質為3大武器，持續提升營運效率和用戶消費體驗。（編輯：鄭雪文）1090225

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報