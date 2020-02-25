所得稅影響 創業家2019年稅後淨利年減9.8%

（中央社記者吳家豪台北25日電）電商業者創業家兄弟今天公布2019年財報，全年營收50.91億元、年增約2.7%，改寫歷史新高；稅後淨利4262萬元，年減約9.8%，主因所得稅增加；每股盈餘（EPS）1.53元。

創業家兄弟表示，2019年上半年首度成立生活市集自有品牌專區，創造差異化商機並強化用戶忠誠度，挹注自有品牌商品單季業績在一年內大幅成長5倍；去年下半年陸續導入LINE API（應用程式介面）精準化分眾行銷，透過消費者具潛在購買意願的商品進行推播。

此外，創業家兄弟2019年陸續結盟中華電信Hami Point、Money平台等異業夥伴，結合多元點數應用及消費行為整合，帶動不重複會員人數首度突破600萬。

創業家兄弟2019年全年合併稅後淨利4262萬元，年減約9.8%；每股盈餘1.53元，年減26.8%。去年稅後淨利衰退，主要因為所得稅增加，並與創業家兄弟投資損失實現影響有關。

展望2020年，創業家兄弟總經理廖家欣表示，將以科技、價格、品質為3大武器，持續提升營運效率和用戶消費體驗。（編輯：鄭雪文）1090225