沃旭簽訂20年租約 離岸風場運維中心今年動工

（中央社記者潘羿菁台北25日電）離岸風電開發商沃旭將在台中港打造離岸風場運維中心，今天與台灣港務公司簽訂20年土地租約，預計最快今年動工，2022年完工啟用。

沃旭在台灣展開大彰化東南暨西南離岸風場開發計畫，大彰化風場總裝置容量最高可達2.4GW，第一階段為900MW，預定2021年至2022年完成風場，因此在去年針對風機鋼構基樁等零組件，陸續向國內廠商採購，包括中鋼子公司興達海基、世紀鋼與台汽電等，隨著零組件製造交貨期推進，沃旭向台灣港務公司承租台中港碼頭以及周邊附屬土地，其附屬土地將作為風機零組件暫放之地，等待運至風場組裝。

另外，大彰化風場計畫第一階段為20年營運期，沃旭為了就近管理風場，同樣落腳於台中港內，已向台灣港務公司承租土地將興建離岸風場運維中心，預計2020年開始建造運維基地，預計在2022年完工啟用。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，此次與台中港簽署20年租約，展現沃旭長期致力落實大彰化離岸風場的在地化，當風場完工進入運維階段，預期將和承包商及供應商共同創造數百個直接與間接工作機會。

目前沃旭規劃，在台首座離岸風場運維中心將運用歐洲建築工法，設置多項綠色解決方案，包含雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板及電動汽機車充電站等，期盼從開發到所使用的建築，都能賦予綠色形象響應節能。（編輯：黃國倫）1090225