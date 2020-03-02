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手機PC出貨下修 外資：供應鏈獲利恐年減2成

最新更新：2020/03/02 10:38

（中央社記者吳家豪台北2日電）受武漢肺炎疫情影響，亞系外資調降2020年全球智慧型手機及PC出貨預估值13%、5%，預期整體供應鏈獲利將年減10%至20%；美系外資認為未來1到2個月將出現砍單，並看淡智慧型手機供應鏈。

亞系外資發布研究報告表示，先前認為武漢肺炎疫情僅造成短期及單季影響，對2020年供應鏈獲利影響在5%以內。然而隨著疫情擴散，需要考量需求偏低造成的中期影響、今年下半年新品發表恐延後、半導體庫存增加等因素，預期將影響整體科技供應鏈2020年每股盈餘預估值10%至20%。

亞系外資將2020年全球智慧型手機及個人電腦（PC）出貨預估值分別調降13%、5%，調整後預估今年智慧型手機出貨將年減13%、PC出貨將年減8%；另將2020年全球5G智慧型手機出貨預估值從2.46億支調降24%至1.85億支，並將2020年整體iPhone出貨預估值從2.13億支下修16%至1.79億支。

亞系外資說，假設科技供應鏈產能在3月底或4月初開始回到正常水準，到時可能開始出現砍單潮；儘管半導體供應鏈產能受影響有限，今年第2季底前的半導體庫存仍有升高風險。

美系外資表示，大中華區供應鏈的客戶目前尚未明顯調整訂單，然而一旦代工廠明確掌握供給狀況，未來1到2個月可能出現砍單，因此今年第2季許多科技供應鏈個股營運表現恐大幅低於預期，尤其是智慧型手機供應鏈。

美系外資認為，在亞洲科技供應鏈中的避險類股仍以資料中心概念股和記憶體族群為主，也可以逢低布局蘋果概念股；另保守看待中國智慧型手機品牌供應商，預期未來2季可能進一步下修財測。（編輯：黃國倫）1090302

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