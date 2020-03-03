中國劇組估3月底恢復開拍 影視業者：復甦加快

（中央社記者吳家豪台北3日電）影視特效製作公司VHQ-KY今天表示，中國政府扶持影視產業政策，將加快影片審批速度，影視劇組有望3月底恢復開拍，VHQ可望加快認列營收與獲利、優化營運現金流。

VHQ指出，北京市文化改革和發展領導小組辦公室日前已發布「關於應對新冠肺炎疫情影響促進文化企業健康發展的若干措施」，共計28條，其中多項特殊補貼政策與加速審批作業時間備受關注。未來中國政府將加速影片審批速度，尤其是VHQ去年已參與後製的網路劇、網路電影與網路動畫片等類型。

VHQ表示，過往網路劇等每部內容的備案審核時間為40天，將大幅縮短為3個工作日；在電影審批作業部分，製片商可申請特殊專案，透過快遞及優先申請辦理，加速審批作業，預估將有助於製片商推出作品。對VHQ而言，可收到加快認列營收與獲利、優化營運現金流的效益。

VHQ進一步指出，大陸政府近期陸續推出的各項補貼政策，將有效減緩武漢肺炎疫情對大陸影視產業造成的壓力，整體影視產業可望在近期恢復正常，影視劇組有機會在3月底恢復開拍作業。

VHQ目前已透過彈性上班、線上溝通及跨區支援等方式，陸續消化在手的後製業務訂單，預估隨著影視劇組恢復開拍後，VHQ在未來2至3季將動員大陸及東南亞所有員工，全力完成目前在手影視作品後製訂單，並拓展大陸電商廣告及歐美自製劇的市占率，看好今年整體營運將逐季成長。（編輯：林興盟）1090303