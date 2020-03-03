中國復工延遲影響出貨 替代方案留意稅務問題

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）受武漢肺炎疫情影響，在中國台商可能面臨無法出貨問題，安侯建業（KPMG台灣所）建議，有3種「兩頭在外」的替代出貨方式可採用，或改由境外企業直接接單、出貨，但都得留意衍生的外匯、稅務影響。

KPMG台灣所會計師劉中惠表示，受疫情影響，在中國台商可能面臨已接訂單但未能如期交貨的問題，甚而衍生賠償風險，為解決出貨問題，台商可能尋求其他海外廠商協助供貨，但在中國實施外匯管制的背景下，這種客戶及供應商均在境外的「兩頭在外」貿易型態，將衍伸外匯貨款回收及稅務等影響。

劉中惠指出，「兩頭在外」型態下，出貨方式可能有3種，第1，由海外供應商直接對最終客戶發貨，第2，由海外供應商發貨到大陸保稅區，再轉運給最終客戶，第3，由海外供應商發貨到大陸境內，再轉運給最終客戶，不論採取何種路徑，都應先評估好海關、稅務、外匯影響，不要貿然行動，事後難以補救。

劉中惠表示，若採海外供應商直接對最終客戶發貨，雖然具備運送效率，稅負上也最划算，沒有營業稅、關稅等負擔，但實際執行上，仍有需要留意之處；舉例來說，採用此方式的台商，應進行「離岸轉手買賣」申報，若誤申報為「出口貿易」，恐面臨外匯查核或處罰。

同時，這種方式目前僅外匯管理評級為Ａ類的企業可進行，且財務上要逐筆審查；稅務上，可能造成營業稅、營所稅規模不相符，導致引發查核的風險，且企業利潤匯出在中國需扣繳5至10%預提所得稅，可能導致後續稅負上升。

KPMG台灣所協理任之恒指出，如果是由海外供應商發貨到中國保稅區、再轉運給最終客戶，雖不需繳納關稅，但要留意相應的海關申報規範，例如需填寫「進出境貨物備案清單」，並以此作為收付外匯的對應證明文件；營業稅方面，則要按出口免稅方式進行申報。

任之恒說，台商如果選擇由海外供應商發貨到中國境內、再轉運給最終客戶，稅金將是一大重點，由於貨物有入境，因此需繳納進口關稅及營業稅，貨物後續出口時，雖有機會視為自產貨物，申請出口退稅，但金流上，營業稅先繳後退仍會造成一定的資金壓力，關稅則不能退還。

劉中惠表示，如果上述3種出貨型態都無法採用，也可考慮由境外關係企業直接接單、出貨給客戶，中國公司改為收取佣金；但也要留意，這會涉及額外的文件作業，以及移轉訂價方面影響，建議及早向專業機構諮詢。（編輯：鄭雪文）1090303