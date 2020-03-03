永豐金看景氣審慎不悲觀 積極布局新南向

（中央社記者劉姵呈台北3日電）武漢肺炎疫情升溫，永豐金總經理朱士廷今天表示，到目前為止台灣及海外營運並未受到影響，在授信方面將關注受疫情影響較大的產業，並做好風險控管。

朱士廷也說，永豐金目前大陸布局已相當完整，未來將積極布局新南向。由於全球經濟變數多，預估今年金融市場動盪仍大，但認為未來整體市場「審慎不悲觀」，永豐金將更積極布局新南向。

永豐金控今天召開2019年第4季法說會會前說明會，媒體關注武漢肺炎疫情對永豐金在中國南京子行，廣州、成都及香港等營運影響。

朱士廷說，目前大陸據點大多已復工，且早已準備好各項因應對策及防疫措施，包含風險控管、員工及客戶的安全、維持業務的正常營運等，海外據點包括大陸、港澳，自春節過後就採行分組上班及居家上班措施。

台灣部分，他指出，永豐金在春節期間即成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫，自開工第一天即要求全體同仁戴口罩及測量體溫、備妥防疫物資，著手規劃營運不中斷備援措施，並進行異地辦公演練及測試。

朱士廷強調，「到目前為止台灣及海外營運並未受到影響」，為因應行政院長蘇貞昌宣布中央疫情指揮中心從二級提升為一級開設，永豐金於2月底完成重要的維運單位，如資訊、金融市場交易、客服、信託作業等單位異地備援外，3月2日已全面啟動第二階段「營運不中斷計畫」，透過分組辦公、異地備援及居家上班等三種模式對抗疫情，未來視疫情狀況，逐步啟動部分人力居家上班，以確保營運不中斷。

朱士廷也強調，不會受疫情影響調整海外布局政策，目前大陸獲利占比僅1%，且在西向已布局完成，今年目標以提高營運效力為主；反觀未來在新南向布局會更積極。

永豐金財務長許如玫補充，去年海外獲利表現亮眼，扣除OBU（國際金融業務分行）占整體獲利達18%，今年目標希望保持雙位數的動能成長。目前新南向分行尚未核准，仍在向主管機關補件中，希望今年可以通過。

朱士廷說，肺炎疫情升溫、全球股市動盪及中美貿易戰仍存變數，預估今年金融市場動盪仍大，但永豐對於整體市場看法為「審慎不悲觀」，今年會加強資產配置與分散海外收益來源。

銀行財管與放款業務方面，永豐銀行總經理莊銘福也表示，受到整體市場持續寬鬆、利率下跌的狀況，預估財管業務不至於影響太大，但放款方面的確會因為產業的營收降低有所影響，不過他評估，台商回台投資建廠，對資本的要求會更高，應該更有機會。

永豐金會中公布，金控去年全年稅後盈餘為新台幣124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率（ROE）8.55%，為近5年最佳成績。此外，2019年手績費淨收益約107.5億元，年成長80%；2019年總資產規模已成長至1.83兆元，年成長14.2%，金額雙創歷史新高。（編輯：林孟汝）1090303