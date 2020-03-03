永豐金祭3招鞏固經營權 市場派難插旗

因應肺炎疫情升溫，永豐金總經理朱士廷（左2）3日表示，大陸布局已相當完整，目前以提升營運績效為主，今年將積極布局新南向。中央社記者劉姵呈攝 109年3月3日

（中央社記者劉姵呈台北3日電）7家金控將於今年進行董事改選，外界關注經營權之爭。永豐金除將股東會時間提前至5月13日召開、董事會席次縮減至7席外，公司派也陸續增加永豐金持股，展現鞏固經營權決心。

為落實經營權與所有權分開，金融監督管理委員會2019年7月開始實施銀行與金控董事會需有一定比例的自然人與專業董事，但可做到任期屆滿，因此今年6月股東會旺季將有包括永豐金等7家兆元以上金控會率先適用新規定。

由於近年寶佳集團高調插旗國內金融機構，目前持有永豐金逾7%股權，外界也關心永豐金公司派將如何鞏固經營權。

永豐金控今天表示，董事會決議，今年股東常會將提早至5月13日召開外，應選董事席次也從現有9席縮減至7席，拉高當選門檻，將更有利達成金管會對自然人董事要求；提早召開股東會，金管會對於公司治理評鑑指數也會加分。

據了解，除了提早召開股東會外，大股東永豐餘集團何家近期也持續透過關聯企業加碼永豐金持股，至1月底止，關聯企業持有永豐金已拉高至近19.5%。

金融業人士分析，永豐金現有董事分為一般董事6席、獨董3席，今年決定縮減一般董事至4席，獨董仍為3席，與台新金2018年力抗寶佳，在改選前縮減席次做法相同，被視為防堵市場派寶佳集團插旗，展現鞏固經營權的應戰手段。

另方面，寶佳集團是否會把握時間加碼，也引起市場高度關注。不過金融業人士指出，換算股權，寶佳若沒有持股超過15%，就沒機會拿下一席董事席次；且金管會針對大股東適格性規定持股10%要送審查，也堵住寶佳入主永豐金經營權。

此外，金融業人士說，隨著永豐金將股東會提前，停止過戶期間要往前計算60天，因此下週就將進入停止過戶日，寶佳在市場上買股票的難度增加，勢必要透過金管會日前修訂的「張綱維條款」小股東徵求委託書的方式，才能壯大支持勢力。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1090303